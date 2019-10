Los 'genios' que han acertado con Celades

Si el Valencia CF se sostiene a estas alturas sin portavoz, porque Murthy no es por razones obvias el más indicado para explicar las cosas, sin director general y sin director deportivo, es únicamente por el equipo y por Albert Celades, en realidad porque da la impresión de que se ha establecido ahí dentro una conexión que funciona con todos los matices del mundo. No lo tenía fácil el catalán con lo que se encontró el día que, mientras él llegaba por una puerta, Marcelino salía por la otra con la herida abierta y cara de no entender nada. No tenía apenas tiempo y muchísimas cosas que gestionar en un grupo que venía de sufrir un golpe tremendo. Entraba así en un vestuario sorprendido, confundido y, lo que es más peligroso, mosqueado. Demostrar que no es Gary Neville es la parte fácil de la historia, el reto era muy superior para lo bajo que el inglés dejó el listón. Con su limitado currículum como primer entrenador para lo que es un banquillo como el Valencia CF, necesitaba hacer muchas cosas bien primero para que los futbolistas se lo creyeran, caer bien incluso, y después para lograr resultados. Y Celades ha hecho camino. La mejor prueba es ver al equipo competir.

Queda la duda, y algún día esperemos que lo explique con detenimiento, de qué es en realidad lo que pretende cuando insiste en poner juntos a Coquelin, Kondogbia y Parejo, vuelve a ello a poco que tiene oportunidad cuando de todo lo que ha probado es lo que peor resultado le suele dar. Pero ojo, que este equipo ha ganado en Londres, ha ganado en San Mamés y ha estado bastante más cerca que otros de ganarle al Atlético de Madrid en su casa. Al equipo se le ve alegría, ganas y ambición donde no parecía haber más que resentimiento y frustración. Este cambio es mérito de Albert Celades, no hay más, de su capacidad para conectar con los futbolistas en un mpomento tan difícil y de planteamientos que unas veces tendrán más lógica que otras, saldrán mejor o peor, pero responderán a una lógica y a un trabajo.

Así, claro, Peter Lim y Anil Murthy no tienen prisa por traer a nadie, no vaya a ser que lo vuelvan a estropear todo. Los jugadores y el entrenador les están salvando el culo, como se les ocurra ganar en Francia igual salvan hasta la Champions y el equipo se mete por fin en octavos de final después de mucho tiempo. Igual hasta están pensando, Anil y Peter, que son unos genios y que han acertado de lleno con Celades...

