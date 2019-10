¿Dudamos de Rodrigo?

Rodrigo regresó después de jugar dos partidos con la selección con la alegría de ese gol que daba la clasificación y la tranquilidad a España, pero lesionado. Celades no lo pudo alinear ante el Atlético de Madrid, se le echó mucho de menos pero eso ya no tiene remedio, y veremos si puede estar finalmente para Francia, otro partido de esos que pueden marcar una temporada como bien nos lo demuestra recordar el partido que justo hace un año no supo ganar el Valencia CF en Suiza frente al Young Boys.

Por más que leo determinados comentarios, especialmente en la redes sociales, veo que aquí ha habido más mala gestión por parte de Albert Moreno de la situación física en que se encontraba el jugador que falta de compromiso e implicación del propio Rodrigo, que tampoco sé muy bien en base a qué viene al caso porque no es el delantero sospechoso de nada en este sentido. Si al final no está, será porque Celades prefiere no arriesgarse a perderlo para más partidos, valoración que podrían haber hecho también cuando estuvo en la selección. No será por falta de ganas de jugar ese partido y ayudar al equipo a lograr la segunda victoria en esta Liga de Campeones.

