Una pregunta a Lopetegui

El hecho de perdir una opinión a Lopetegui sobre Albert Celades antes de ficharlo deja medianamente claro lo primavera que puede llegar a ser Peter Lim en esto del fútbol, lo mismo que Anil Murthy al decir aquello de que «jugamos muy bien hasta la expulsión de Rodrigo», después de caer 3-1 en Pamplona. No es que se vea mala idea detrás, no es eso, lo primero es simplemente raro y lo segundo evidencia que el presidente, además de no saber de fútbol, sigue sin acertar con un mensaje que en un momento de mosqueo transmita algo al aficionado. También que, demasiadas veces, nos habla desde los mundos de Yupi.

Es ese también el lugar donde habitan Jaime Latre y todos los responsables de la roja a Rodrigo Moreno, decisión caprichosa, errónea y que perjudicó gravemente al Valencia CF. Impresentable no acudir a verla en la pantalla del VAR, siendo una acción en la que equivocarse podía ser tan trascendente en el minuto en que se produce. Una invitación a que todos volvamos a mirar con recelo el sistema.

Por cierto, ¿qué es exactamente lo que quería saber Lim de Celades cuando mandó que le preguntaran a Lopetegui? Pues, concretamente, se preocupó por saber si el técnico del Sevilla, uno de los grandes rivales por los puestos de Champions, consideraba que estaba preparado para asumir el banquillo del Valencia CF. Sí, ya sé lo que estarán pensando...

