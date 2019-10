El margen no es infinito

Tan cerca de perder como de ganar el partido estuvo el equipo de Celades ante el de su querido maestro y amigo Julen Lopetegui, que se fue de Mestalla dejando la sensación de que su Sevilla tiene las ideas más claras, pero poco más. Llegó a Mestalla con todo y no supo ganarle a un Valencia confundido, cansado y muy mermado por las bajas importantísimas que tiene, por no hablar de futbolistas que ni de lejos están al cien por cien. Si este es el candidato a terminar cuarto, se puede decir que la plaza está abierta, aunque tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones: el margen de error no es infinito y el Valencia, pese a la euforia que desató el empate en el Wanda, lleva dos puntos de los últimos nueve. Así, desde luego, no se llega muy lejos, la reacción ha de ser ya o habrá que cambiar el objetivo, que según escuchamos a Anil Murthy después del partido sigue siendo estar en la Liga de Campeones.

Hace un año fue Diakhaby el salvador que evitó la derrota con un testarazo en el último minuto, esta vez Sobrino el héroe inesperado... Puestos a recordar, lo que en realidad nos gustaría es saber qué ha sido de aquellos Guedes, Carlos Soler o Kondogbia, futbolistas que con una actuación descomunal golearon 4-0 al Sevilla en Mestalla en uno de los partidos más grandes que se recuerdan en los últimos años. Celades, esto también es cosa tuya.

