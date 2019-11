Lo que no puede ser

La salida definitiva de Mateu Alemany ha coindidido con la problemática en el Valencia CF con la restructuración de la parcela médica. Según parece se han equivocado y no es que lo diga yo, ellos mismos han desecho lo que se había hecho hace poco más de un mes, porque han comprobado que no estaba bien hecho. Si de lo que hablamos es de un club de élite y con unas estructuras alrededor del primer equipo súper profesionales y de alto nivel, no se puede funcionar a golpe de soplo ni hacer caso al primero que parece que sabe algo. Mucho más con un asunto tan delicado como el apartado médico en un equipo de fútbol, que es vital porque cada día que un jugador está lesionado se pierde dinero y energía. Ni qué decir que a Mateu esta no se la habrían colado, pero él ya estaba más en Palma de Mallorca que aquí.

Cometido el error, saquemos al menos conclusiones, tengamos claro que un club como el Valencia CF no puede estar conducido por alguien que no sea un auténtico especialista y conozca muy bien cómo funciona el fútbol. Lo que ha ocurrido con las decisiones que se tomaron en el cuerpo médico puedetrasladarse a muchas otras situaciones, como la ampliación de contrato de Soler, por ejemplo. Esta decisión del club de retrasar la incorporación de una nueva estructura directiva para gestionar en el día a día, decisión de Peter Lim, de Anil Murthy o de quien sea, no conduce a otra cosa más que a pensar mal. Y al fracaso.

