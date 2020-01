La histórica necesidad de volver siempre

La Champions es la Champions y a ti te encontré en la calle. Con esta expresión más o menos afortunada se refirió en su día un pintoresco consejero del Valencia CF a la importancia de esta gran competición, por el brillo de sus estrellas y los beneficios que aportaba a las cuentas del señor Llorente. En realidad, la historia de este club desde que se estrenó en la Liga de Campeones hace ya dos décadas ha sido la de la necesidad de volver siempre, de lograr la clasificación entre los cuatro primeros de la manera que fuera para no tener que vender siempre a los mejores, para no caer en la mediocridad año tras año.

Un amor, por llamarlo de alguna manera, que no ha cambiado con el tiempo. Al contrario, va a más a medida que las cifras se disparan y el abismo entre los grandes de Europa y el resto se hace más grande. El Valencia CF casi ha duplicado su presupuesto después de que, por primera vez desde la llegada de Peter Lim, el equipo lograra jugar dos años seguidos la Champions League. Hablamos de reforzar la plantilla y de que si nadie se vuelve loco no van a salir en enero jugadores importantes, Rodrigo Moreno se va a quedar aunque en verano llegó a estar traspasado y todavía hace un par de meses se le daba por amortizado en este mercado de invierno.

Todo eso lo cambia la Champions, la pasta que reparte la UEFA en un negocio del fútbol al que constantemente se le pone techo aunque parece no tener fin, la expectativa de colarse de nuevo entre el reducido grupo de grandes clubes que pelearán por el título. ¿Acaso no es lo que buscaba Lim cuando vino desde Singapur y decidió invertir en el Valencia CF después de haberlo intentado antes con el Liverpool? Todo lo bueno que venga tras este mercado de enero se lo habrán ganado Albert Celades y los jugadores, que en definitiva han dado el paso adelante que les estábamos pidiendo en Europa, el mismo que, quizá con menos dificultades que ahora, no dio por ejemplo el equipo la pasada temporada. Ellos han demostrado que quieren, defienden el escudo con orgullo, hasta el final, por eso el club está obligado a darles lo que necesitan para ganar. Lo dijo Mateu el día de su despedida, es fundamental escuchar al vestuario, es la clave del éxito por encima de muchas otras cosas. Partidos como el de Amsterdam son de los que pueden cambiar de verdad no ya el destino de una temporada, sino el futuro y las expectativas de un club.