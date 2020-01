Parejo cambió opiniones

No ha ganado ninguna Liga con el Valencia CF ni ha jugado finales de Champions, aunque en la Europa League anduvo muy cerca varias veces. Se puede pensar que quizá le pueda faltar algún otro gran título para ser considerado leyenda de pleno derecho, aunque levantar la Copa del Rey en el año del Centenario siendo capitán y protagonista principal es algo que nadie más podrá conseguir en la historia de este club. Como a otros muchos grandes futbolistas siempre le acompañará el debate, la división de opiniones, aunque él se ha encargado en todos estos años de cambiar la de muchos entre los que me incluyo. Hoy Dani Parejo es un icono del valencianismo, un jugador insustituible que viene sumando partidos a una velocidad de vértigo para acercarse al top 10 en la historia del Valencia CF, donde se encuentran los nombres de muchos de los más grandes. Para lo otro, lo de sumar algún otro gran título, todavía está a tiempo.



Cancelo

Desconozco la estrategia del Valencia CF para fichar al portugués, porque el club insiste en Joao Cancelo pese a que ya sabe de primera mano lo difícil que será cambiar la opinión de Guardiola, en realidad lo sabe desde el primer día. Muy convencidos han de estar de que el jugador, a la hora de la verdad, pondrá mucho de su parte para salir en enero, porque de no ser así no se entiende la jugada. Y no pueden fallar, tienen que traer un lateral.