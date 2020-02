Pues no ha ido tan mal el mercado de fichajes

Pues no ha ido tan mal el mercado de fichajes SD

No ha esperado Celades ni al partido de Copa para poner en el equipo titular a Florenzi, con apenas dos entrenamientos desde que aterrizó procedente de Roma, lo que da una idea de lo mucho que esperaba el entrenador la llegada de un lateral derecho, como hemos venido contando desde mucho antes de que se abriera el mercado de invierno. Un mercado que para el Valencia CF ha supuesto un refuerzo, primero porque ha llegado Florenzi, un futbolista de auténtico nivel que mejora notablemente la plantilla, que era una de las premisas para fichar en enero. Y después porque Rodrigo no se ha marchado, como también era preceptivo si nadie ponía sobre la mesa lo que había que poner y el Barça desde luego no lo ha puesto ni de lejos.

Para haber traído un director deportivo hace solo 15 días, tener un entrenador con poca experiencia y un propietario que según dicen estaba loco por regalar a su delantero estrella, la cosa no ha ido tan mal a 31 de enero. Y resulta que el equipo, además, lo celebra con una victoria muy trabajada y difícil que supone su presencia entre los cuatro puestos Champions por primera vez desde la última jornada de la temporada anterior. A partir de ahora solo cuenta mirar hacia adelante, hacia arriba. Dificultades habrá muchas, vamos a ver qué pasa con Garay, pero hay equipo y espíritu.