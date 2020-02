Nada de pesimismo en el Valencia CF

Supongo que las palabras de Albert Celades sobre Garay no serán consideradas una intromisión ilegítima en la política del Valencia CF, no imaginamos al entrenador tan beligerante como para pedir publicamente que el club renueve el contrato del futbolista si no supiera que esa es precisamente la intención después de sufrir esa grave lesión, lo mismo que tiene constancia de los movimientos que están haciendo para firmar un jugador. Lesión que lamentamos todos, pero que tampoco ha de llevarnos a un estado de alarma y frustración.

El equipo está bien, el refuerzo de Florenzi es un lujo que se va a notar positivamente, Guedes empieza a pedir paso por fin y, más allá de ese problema con los centrales frente el Atalanta, no hay más motivos para ser pesimistas. Ir a los octavos de la Champions sin Garay y Paulista no es lo que habríamos deseado, por esa parte ellos ganan opciones, pero ojo que la eliminatoria no se puede dar por perdida antes de jugarla.

Tampoco obviamente la de Granada. Para ellos representa una gran oportunidad, el sueño de meterse en una semifinal de la Copa, habrá que igualarles en ilusión y en intensidad para seguir adelante porque ellos juegan en casa, ante sus aficionados. Los del Valencia CF, en cambio, con la excepción de los pocos que pudieron desplazarse, todavía no han tenido a estas alturas ocasión de disfrutar de esta competición.