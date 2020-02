La cuesta de enero se alarga para Celades

Estar a solo dos puntos de los puestos de Champions League al final de la jornada, es decir, igual que comenzó, es un premio que no merece en absoluto el Valencia CF después de su paso por el Coliseum de Getafe. Como si no hubiera ocurrido nada, aunque sí han pasado cosas. Al equipo de Celades le dio un auténtico repaso táctico, físico y emocional uno de sus directos rivales en esa pelea por los cuatro primeros, lo que no deja de ser una señal de alerta ahora que vienen curvas. Atlético y Atalanta son los dos próximos rivales, lo que, una vez perdida la Copa, quiere decir que la temporada y sus objetivos empiezan a estar en juego.

Nada de lo que pasa en el club deja de ser trascendente de cara a lo que está por venir. El mercado de invierno ha sido un auténtico suplicio que ha generado una vez más incertidumbre, como en verano, por el asunto de Rodrigo. Las palabras del presidente en aquella desafortunada entrevista, por muchos matices y borrones que le pusieron después, no han ayudado al entrenador a la hora de afirmarse como líder. La grave lesión de Ezequiel Garay ha caído como una auténtica maldición de la que ya veremos cuándo se recupera la defensa o el grupo en general. A día de hoy, por mucho que fue una gran oportunidad perdida, los números en la clasificación siguen sin ser lo peor, la imagen del equipo en ese partido ante el Getafe estuvo mucho más lejos de lo que está la cuarta plaza para la Liga de Campeones.

La cuesta de enero se le ha hecho muy larga al entrenador, que demostró ser capaz de hacer jugar bien al Valencia CF y de hacerlo competir a un nivel excelente como vimos el día del Ajax, el Real Madrid o hace pocos días frente al Barcelona, pero que da la impresión de haberse hecho un lío a medida que ha ido recuperando futbolistas. Es urgente, por su importancia, ordenar el centro del campo, ajustar bien los roles, repartir los minutos, que todos los futbolistas se vean igual de importantes y lleguen en las mejores condiciones a los partidos. Además, no es una opción, los va a necesitar a todos y no puede permitir que se le desconecten piezas.

Lo de la defensa va a ser más complicado porque diez días después de lesionarse Garay no hay respuesta en el mercado a la gran pregunta. Podrá fichar el Valencia CF algún central por una cuestión numérica, tiene tres y con uno de ellos tiene más bien poca confianza, seguramente lo va a hacer aunque veremos en qué condiciones, pero lo que es la ausencia del argentino no la va a poder cubrir. Cuanto antes se hagan a la idea, mejor.