¿Pagaría Peter Lim 30 'kilos' por un central?

No vamos a fichar un central para que acabe jugando menos que Mangala». Es la primera respuesta que ofrecía el Valencia CF horas después de caer lesionado Garay, cuando apenas se había comenzado a poner patas arriba el mercado en busca de un futbolista que pueda solventarle a Celades el marrón que le ha caído con la baja definitiva del argentino. Bueno, bonito y barato no hay nada a estas alturas, uno no puede esperar amigos entre los clubes de LaLiga que le echen un cable si no es al cuello, atraco a mano armada, por lo que dar con el jugador adecuado es prácticamente imposible a menos que estés dispuesto a pagar una cláusula de 30 millones por un futbolista importante que quiera venir o de 10 millones por cualquier medianía que compita efectivamente con Mangala, que por cierto no juega prácticamente nada.

La frialdad con que Meriton maneja estas situaciones asusta, ¿serán capaces de no fichar existiendo el riesgo de que el equipo se caiga por detrás y acabe fracasando en el objetivo de volver a alcanzar la Champions? Recordemos que Lim estuvo a un paso de vender a Rodrigo en agosto y no iba a fichar sustituto, aunque solo fuera por no darle el gusto a Marcelino.



El grupo

Los altibajos son habituales en una temporada larga con muchos frentes, para eso existen la planificación y las rotaciones. Quizá haya fallado la calculadora o es que las cosas han venido así, pero el Valencia llega bastante roto a una fase muy determinante de la temporada, en la que el grupo debía estar en fase ascendente y en busca de un pico alto de rendimiento que le llevaría a asentarse entre los cuatro primeros, puede que a haber tenido más opciones en la Copa y a afrontar la eliminatoria del Atalanta sin miedo a nada. El equipo salió muy tocado de Getafe, le ha pasado una factura bastante cara la Copa, pero más allá de dos malos resultados y de tantos contratiempos en forma de lesiones, lo relevante al final será que el grupo salga de esta fuerte, unido, solidario y sin fisuras. Si el equipo sigue ahí, sabemos que son capaces de conseguir muchas cosas porque así lo han demostrado ya otras veces.



Atlético

Tampoco viene el Atlético de Madrid en su mejor momento a Mestalla, quizá, o eso al menos empieza a ser vox populi, en la recta final de era Simeone, que no es decir cualquier cosa, pero a ese equipo incluso en sus horas más bajas solo hay una manera de ganarle y todos sabemos cual es. Intensidad, carácter y compromiso.