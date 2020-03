Besitos en la misma puerta de Mestalla

Faltan pocas horas para que arranque el partido de vuelta en un Mestalla fantasmalmente vacío y no dejo de pensar en la imagen que ilustra la página 6 de este periódico, en la que aparecen dos parejas de aficionados con bufandas de la Atalanta posando y dándose besos en la misma puerta de Mestalla, una imagen que reproduciré en la versión digital de esta opinión para que todo el mundo sepa a qué me refiero. O la de esta misma columna sin ir más lejos, que también aparece un poco más abajo.



Resulta que las autoridades, sanitarias o no, decretan que este partido se tiene que jugar a puerta cerrada, es decir, sin la presencia de aficionados vengan o no de zonas de riesgo, con el perjuicio deportivo que ello causa al Valencia CF. Después, Italia entra prácticamente en estado de emergencia y prohíbe el tránsito de personas desde esas regiones del país con alto riesgo de contagio del coronavirus, tanto de entrada como de salida. Y todo para que, al final, tengamos igualmente esta escandalosa foto de unos aficionados del equipo italiano pavoneándose por los alrededores del estadio, seguros de que en este partido lo tienen todo a favor pero sin ningún sentido de la responsabilidad, algo que resulta fundamental en este tipo de situaciones, cuando los gobiernos están tomando medidas que no gustan, muchas veces sabiendo que el efecto no va a ser el que desearíamos.



No se puede quitar a las personas la libertad de pasear por la calle, hacerse fotos y darse besos. Si están aquí es porque nadie les ha impedido venir, aunque cuanto menos sí se lo han recomendado. De la misma forma que clubes y aficionados son sancionados por conductas violentas, incluso la UEFA podría tomar cartas en el asunto y castigar comportamientos como este, un insulto a las autoridades, al propio Valencia CF y su afición por no decir a toda la gente que lo está pasando mal.

La imagen de esos aficionados es la prueba de que cerrar la grada de Mestalla para este partido no es la solución. ¿Alguien tiene la solución? Todo, desde el duro resultado de Milán hasta el cierre del estadio y el gran momento en que llega el rival, juega en contra del Valencia CF, pero nada es imposible. El primer gol pasa por creer en ello, y llegamos a este 10 de marzo tan contagiados por todo lo que está ocurriendo que ni siquiera sabemos si podemos creer o no.