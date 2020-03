Ánimo y Amunt!

Resulta desalentador que, ni siquiera en circunstancias como las que vivimos, las personas que toman decisiones en el mundo del fútbol no sean capaces de aparcar sus diferencias aunque solo sea para no dar la nota en un momento tan delicado. Incluso después de producirse un acuerdo histórico como sin duda lo es aplazar un año nada menos que la Eurocopa y la Copa América de naciones para poder acabar las competiciones que se han quedado a medias por la pandemia, Luis Rubiales tiene que hacerse de notar de alguna manera y escenificar su enemistad con el presidente de LaLiga. Por una cuestión además, la de los análisis a futbolistas, en la que no parece tener ni toda la información ni muchos conocimientos para opinar con propiedad. No importa, había que tomar decisiones importantes y, lo mismo que en muchos otros deportes, en el fútbol se ha conseguido adecuar el calendario a las circunstancias para cuando esto acabe. Porque acabará. Tras varios días de confinamiento es difícil calibrar el estado de ánimo general, sobre todo al comprobar que las cifras de afectados siguen disparadas. Es, en cualquier caso, normal, los efectos positivos de este esfuerzo de todos no se ven de un día para otro, pero pronto empezarán a ser más evidentes. Ánimo a todos.

Hoy, día 18 de marzo de 2020, se cumple el 101 aniversario del Valencia CF, el año uno de una nueva era. Un año después de uno de los días más grandes en la historia del valencianismo, todo son bonitos recuerdos pero nada es como fue. Las calles estarán desiertas, el equipo en cuarentena, no hay Fallas, la gente en sus casas. Para colmo, ni siquiera los resultados han acompañado ultimamente. En la medida de lo posible y lógicamente de las circunstancias de cada uno, estemos tranquilos, la historia nos enseña que no hay mal que cien años dure. Felicidades a todos los valencianistas. Y Amunt!