El regreso será una locura

Está claro que fijar un calendario, marcar fechas y hacer planes a corto plazo es un ejercicio de videncia o, si se prefiere, jugar a las apuestas ahora que no hay nada a lo que apostar. En plena curva ascendente de contagio hay que estar preparados porque esta situación se va a dilatar, esa fecha clave del 10 de mayo para volver a los terrenos de juego con garantías de acabar la temporada parece todavía lejos, pero no lo está tanto. La prioridad es la salud, los enfermos y los que no lo están, acabar con el virus antes de volver a la calle. Lo que pasa es que es un ejercicio que hay que hacer, porque una cosa es estar confinados y en cuarentena y otra con los brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Si vale como prueba, aquí hacemos cada día un periódico desde nuestras casas que ni siquiera tenemos la seguridad de que la gente saldrá a comprar.

Aprovecho para recordar que sí, que puede usted salir a pasear al perro y también a comprar el periódico sin temor alguno a que nadie le pueda llamar la atención. Este jueves, en las páginas centrales de este SUPER, publicamos una lista de todos los puntos de venta donde usted puede ir cada día a comprar prensa, que en esta situación de Estado de Alarma ha sido declarada un bien de primera necesidad. Sin duda lo es, también la deportiva porque el deporte es salud, para el cuerpo y también para la mente. Hoy vemos a todos esos jugadores y deportistas que trabajan en las condiciones que son para un regreso a la competición que va a ser de locura. Habrá sorpresas, el que mejor lo haga durante estas semanas llegará más fuerte.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.