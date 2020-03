Celades va al psicólogo

Hace unos días SUPER publicaba las pautas que el psicólogo del Valencia CF había trasladado a la plantilla para llevar de la mejor manera posible la cuarentena, tanto los que dieron positivo por coronavirus como los que no. Un lujo porque todos vamos a necesitar ayuda psicológica si este confinamiento se dilata. Al menos el entrenador, que si de algo tiene cara es de buen estudiante, le ha hecho caso, Celades busca mantener ese contacto con los jugadores en esta etapa de obligado distanciamiento, consciente de lo mucho que los va a necesitar cuando vuelva el fútbol. Porque, a pesar de todo y de todos, hay que seguir pensando que volverá y que volverá antes de lo que ahora mismo alcanzamos a imaginar, o mejor a desear, dadas las circunstancias.



Un buen hombre

Aunque la buena noticia, la que en realidad traspasa la frontera de nuestro deporte, es la iniciativa del máximo accionista del Valencia CF de conseguir todo ese material médico tan necesario. Un pequeño gesto quizá para él, pero que será agradecido por muchos. Cada sanitario que enferma pueden ser vidas que no lleguemos a salvar. «Un buen hombre», es la manera en que se suelen referir a él las pesonas que más lo conocen, lástima que muchas veces su manera de hacer las cosas no responda a la lógica tal como nosotros la conocemos. No se puede tener todo.

