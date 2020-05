El miedo es libre pero basta de excusas

El fútbol se pone en marcha y la mejor noticia será que ya no se pare nunca más. El miedo es libre y desde luego lógico pero este es un ejercicio en el que ninguno de los que participan de este negocio debería esconderse. Especialmente los futbolistas. Si ellos han de ser un ejemplo para toda esa gente que los adora sin ni siquiera conocerlos, hoy dar ejemplo significa ser antes que nada responsables, profesionales, cumplir a rajatabla las normas y recomendaciones para que todo salga bien, porque todo ha de salir bien, y no poner un problema tras otro y buscar una excusa tras otra para llegar no se sabe muy bien a dónde. La obligación de LaLiga y de los clubes es poner todos los medios para minimizar el riesgo, cosa que se ha hecho y por eso lo ha aprobado Sanidad, que es lo que los futbolistas estaban pidiendo. La de ellos, entrenar y jugar.

A estas alturas todos entendemos que el riesgo cero es imposible, y con eso tenemos que convivir todos sin excepción, ellos también. ¿Hay riesgo de contagios si se reanudar la competición? Sí, aunque es evidente que muy por debajo de la media. No ya el de los sanitarios o el de los empleados de residencias y el de todas esas personas que han luchado y luchan en primera línea, que es mucho, ni siquiera el que generamos simplemente cuando llamamos al supermercado para que un repartidor nos traiga la compra a casa, o nos damos un capricho en Amazon que nos llegará gracias al riesgo que asume un mensajero. La salud es lo más importante y el dinero no lo es todo, una obviedad que tiene sus matices. Que se pregunten los futbolistas por qué tantos trabajadores y autónomos están reclamando volver a trabajar y abrir sus negocios. Para ellos su salud y la de sus familias también es lo más importante.