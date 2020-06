No es la primera vez que un equipo empata o pierde el primer partido y acaba ganando un Mundial, lo hizo sin ir más lejos la Roja en Sudáfrica hace justo una década, pero los dos puntos que regaló el Valencia CF con ese penalti escandaloso en el minuto 95 (escandaloso no porque no lo sea, aunque el árbitro no lo había pitado, sino por el imperdonable y reincidente desempeño una vez más de Mouctar Diakhaby al cometerlo) le van a doler mucho en esta recta final de LaLiga. Tres puntos que el equipo de Celades, con la ayuda de Roger en esa jugada de su expulsión tan dudosa como evitable y el gol de Rodrigo, había conseguido amarrar no sin sufrimiento y dificultad, porque los dos equipos protagonistas de este Derbi demostraron llegar a estas alturas de la 'pretemporada' en un nivel bastante similar tanto físico como futbolístico. Es decir, muy justitos.

Pese a ello, no va a tener problemas Paco López para volver a salvar al Levante UD de todo peligro, aunque vaya a jugar sus partidos como local en La Nucía. Muchas más espinas se va a encontrar Celades si pretende meterse entre los cuatro primeros y no es capaz de aguantar un resultado a falta de cinco minutos y jugando contra diez. Sin Garay y sin Paulista, desde luego imposible, así que ya pueden cuidar y recuperar cuanto antes al brasileño para formar una defensa mínimamente solvente con Hugo Guillamón, la mejor noticia junto con el regreso del fútbol y, cómo no, el de SUPER a los quioscos después de este paréntesis. Desde hoy, nos vemos todos los días también con nuestra edición impresa.