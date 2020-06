La nefasta gestión de Lim con Diakhaby

Basta echar una mirada a la clasificación de LaLiga para comprobar lo caro que le ha salido al Valencia CF el penalti del Derbi, aunque mucho más cara le va a salir a Peter Lim y al Valencia CF la decisión de no traspasar a Diakhaby el verano pasado, cuando tuvo sobre la mesa una oferta que a día de hoy firmaría con los ojos cerrados. Y, como se suele decir en estos casos, le pondría un lacito. Pero la jugada en la bolsa de Singapur salió mal y en el fútbol hay trenes que no siempre pasan dos veces.

Seguramente el francés no es tan mal jugador como ahora nos lo puede parecer, después de las últimas groserías que le hemos visto hacer en el campo cuando lo que se esperaba de él era un paso al frente, pero tampoco es tan bueno como para rechazar los 40 millones de euros que caían del cielo por obra y gracia de Nuno Espirito Santo, con los que seguro que habrían encontrado un sustituto en condiciones. De nada vale lamentar lo que pudo haber sido y no fue, pero mucho tendría que cambiar la cosa para que Mouctar Diakhaby acabe siendo un jugador importante en la defensa del Valencia hasta el punto de que algún club venga en el futuro a por él con una cantidad similar, y desde luego queda bastante claro que con Celades en el banquillo no será posible.



Paulista y Vezo

Las incongruencias en la gestión deportiva de la sociedad a las que nos tiene acostumbrados el máximo accionista le llevan a apostar por un jugador cuando la lógica dice que hay que vender, a echar solo dos meses después al técnico que lo fichó y traer a continuación un entrenador sin la experiencia suficiente para armar un buen equipo desde atrás, que es lo que necesitan defensas jóvenes como Diakhaby para sentirse arropados y progresar. Difícilmente va a levantar cabeza el chico sometido a la presión que va a tener en estos diez partidos finales, con sus errores y después de verse señalado de manera tan clara y directa por Celades.

Sin Garay y con Hugo Guillamón y Mangala como únicas alternativas, si es que este último todavía lo es, todas las opciones del Valencia de pelear por la Champions responden al nombre de Gabriel Paulista, recemos para que se recupere cuanto antes y no se vuelva a lesionar. Si hablamos de un proyecto ganador, el de un equipo con aspiraciones, con los centrales precisamente no se juega. Lo que pasa es que, de aquella disputa veraniega entre Lim y Marcelino por los fichajes, la gestión del mercado para reforzar la defensa fue un auténtico desastre que el equipo viene pagando durante meses. Y, para colmo, el mejor del Levante UD en el Derbi y el otro protagonista de la jugada decisiva que acabó en penalti fue Vezo.