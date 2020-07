La venta de Ferran Torres y la de Guedes

En uno de sus ya muchos servicios al Valencia CF, hoy cumplirá su partido número 40 en el banquillo, Voro logró una victoria en Leganés gracias a los goles de dos futbolistas tan intrascendentes en la historia reciente del club como Nani y Mario Suárez. No los echará de menos en esta nueva visita a Butarque en la que el equipo, con un rival enfrente que es carne de segunda división, está obligado deportiva y moralmente a ganar para meterse en Europa.

Nada que ver tienen los ingresos de la Europa League con los de la Champions excepto en el caso de alcanzar la final, o sobre todo de ganarla, pero más allá del desprestigio que supone para este club quedarse fuera, dinero no va a sobrar la próxima temporada. Y tampoco es lo mismo, en clave derechos de televisión, quedar sexto o séptimo que décimo. Todo suma y todo vale cuando el Valencia pretende hacer una revolución importante en la plantilla en un contexto que no es ni mucho menos el mejor, ni el mercado de fichajes es el mismo de hace unos meses tras el paso de la pandemia, si es que ha pasado, ni el valor de tus futbolistas está ahora mismo en alza, aunque en realidad eso va a determinar muchas operaciones tanto para vender como a la hora de comprar.

Tampoco el Valencia va a regalar jugadores, como, obligado por las circunstancias, tuvo que hacer en algunos casos para que la limpieza fuera efectiva el verano de Mateu y Marcelino. El club ya tenía en las cuentas la previsión de traspasar este verano por un valor determinado que ahora mismo es una incógnita. Por un lado, los ingresos de la Champions League después de superar la fase de grupos estuvieron por encima de lo estimado, por otro, los efectos de la suspensión de LaLiga y el vaciado de los estadios están todavía por contabilizar y pueden ser cuantiosos.

Vender, porque sin Champions el coste de la plantilla actual no se sostiene, habrá que vender, pero es que además el Valencia quiere vender. Si de verdad quieres cambiar, has de comprar y has de vender, otra cosa es que el máximo accionista no termina de aclarar quién va a ser el arquitecto de ese proyecto. Síntoma inequívoco de que puede ser él mismo. Hay decisiones que el club ya tiene tomadas pero al final será el propio mercado el que lleve la iniciativa. El Valencia, sin ir más lejos, estaba de acuerdo en traspasar a Rodrigo en agosto y también en enero, pero al final no se dieron las condiciones y el delantero se quedó.

Hoy, por muchas razones, veo más cerca la venta de Ferran Torres que por ejemplo la de Guedes. O la de Kondogbia que la de Parejo, aunque esto se puede decir que apenas ha comenzado. El verano va a ser corto, pero seguramente no tendrá desperdicio.