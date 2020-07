Lim merecía una bronca

Lleva el Valencia CF mucho tiempo detrás del entrenador para la próxima temporada, la selección comenzó bastantes semanas antes de la destitución de Celades, que incluso en el caso de haber clasificado al equipo para la Champions no tenía la seguridad de que iba a continuar. Durante este tiempo el club, Anil Murthy, se ha reunido con algunos, han solicitado informes de otros y hasta negociado las condiciones con varios. Y todo sabiendo que el máximo accionista es quien tomará finalmente la decisión, que elegirá entre esos candidatos si desde su punto de vista ofrecen garantías o en caso contrario propondrá en base a sus propias pesquisas. Como hizo, sin ir más lejos, con Albert Celades.

En ese sentido, y que no se enfade Manolo por la comparación porque no es con ánimo de ofender ni con dobles intenciones, Peter Lim es un poco como el Llorente de su etapa decadente. Cuando todos le decían que no renovara a Emery y le pusieron sobre la mesa la lista de sustitutos, renovó por su cuenta y riesgo a Unai. Y después decidió unilateralmente fichar a Pellegrino saltándose todos los informes de sus profesionales del área deportiva. Hasta que, ya con el agua al cuello y Mestalla gritando «Llorente vete ya», entonces sí, hizo caso a Braulio Vázquez y se fue a por Valverde.

Una lástima que Mestalla no pueda manifestar su desencanto y enfado con el propietario en este último partido, como habría sido de justicia después de la enorme decepción con que termina una temporada en la que había tantas ilusiones depositadas. Tenían todos bien merecida la bronca.



