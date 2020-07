Nadie se fía de Lim y con razón

Fue en concreto un 1 de junio de 2013, el Valencia CF se jugaba la Champions en Sevilla y perdió con un atraco monumental por parte de Clos Gómez y de que Ernesto Valverde, minutos antes de salir a jugar, comunicara a los jugadores que no iba a continuar en el banquillo. Aquel partido, como el de hoy, representaba un cambio de ciclo del que dijo borrarse el técnico, que ya tenía un acuerdo para dirigir al Athletic, por todas aquellas situaciones y circunstancias que desembocaron en el proceso de venta del Valencia CF, el que trajo a Meriton y Peter Lim.

Hoy el Valencia regresa a ese mismo estadio con la misión de honrar el escudo, que es mucho más que clasificarse para disputar la Europa League. Será también el partido que marque un cambio de ciclo en el que emerge con fuerza la figura de Javi Gracia, el entrenador con el que el club ha estado negociando durante los últimos días. No es, según la encuesta de SUPER, el preferido de los aficionados, que apostarían de manera rotunda por José Bordalás o en su defecto por el 'Pipo' Baraja, pero es un buen entrenador. Además, y al margen de su conocimiento del fútbol español y de LaLiga, en el mundo Meriton hace gracia (valga la redundancia) el hecho de que dejara una buena impresión en su paso por la Premier League, donde dirigió al Watford.



La sospecha

Siempre es un valor añadido el dominio del inglés desde el punto de vista de los que mandan en el Valencia CF, aunque en este caso es evidente que hay más razones. El sí definitivo, no obstante, lo tiene que dar todavía el máximo accionista. Podría optar todavía por cualquiera de los candidatos o, como se temen en el club desde que todo empezó, que decida dar un giro y poner a su entrenador, aunque la temporada se acaba en pocas horas y el hecho de que las últimas conversaciones hayan sido con el navarro le dan toda la ventaja.

Sea o no el elegido por Peter Lim, el trabajo que tiene por delante es de aúpa, los cambios en la plantilla van a ser como llevamos semanas diciendo muy profundos y no son pocos los jugadores que ya han jugado o jugarán esta noche su último partido con esta camiseta. Como el capitán, Dani Parejo. Para él no es nueva esta situación, recordemos el verano que quiso marcharse al Sevilla. En realidad, la buena noticia del fichaje de Gracia o de Bordalás estaría en que Peter Lim, en lugar de andar por ahí pidiendo opiniones a sus amigos para acabar fichando a Celades, habría dejado hacer a la gente que trabaja en el Valencia (sea quien sea) y no a los que trabajan por ejemplo para el Sevilla. No deja de ser sorprendente y de ahí que, al menos hasta que esté todo firmado y el técnico presentado, nadie termina de fiarse. No vaya a ser que, esperando a Gracia o a Bordalás, aparecezca por la puerta un Blanc o un Jardim.