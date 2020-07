El entrenador que está en la mente de Lim

Hay muchas maneras de interpretar el retraso en la decisión del máximo accionista para elegir algo tan importante y urgente como el nuevo entrenador, se podría decir que tantas como queramos. Claro que, si tenemos en cuenta que el Valencia CF acaba de culminar una temporada delirante y no hay una voz que salga a dar una explicación a los aficionados, todo lo demás se puede entender. Ni Peter Lim ni el presidente, como cabezas visibles de Meriton, han dicho aquí estamos después de haber desmontado un proyecto y destituido a dos entrenadores para no poder cumplir ni siquiera los objetivos mínimos en el año post-Centenario. A partir de ahí, y dando por sentado que un club de la altura del Valencia CF debería tener ya firmado, trabajando y tomando decisiones a su futuro entrenador, casi es mejor que no se precipiten y se lo piensen todo lo que haga y falta y más.



Propietario: Meriton

Conociendo las cosas que Lim es capaz de hacer en materia de banquillo, este silencio y esta espera no hace más que generar dudas sobre sus verdaderas intenciones. Si en realidad es por puro análisis, por prudencia, por el empeño de tomar la mejor decisión posible dentro de los condicinantes que existen, entonces enhorabuena. Si es por hacer tiempo porque el entrenador deseado lo necesita, entonces bien. No es la primera vez que se aplica cordura para superar un momento de puro caos, hasta han renovado finalmente a Guillamón, cosa que era de libro pero no habían hecho. Si es porque el señor de Singapur está con otras cosas mientras tiene aquí a su gente entretenida en confeccionar listas, pues mal.

Las posibilidades de que eso le llegue a salir bien no son muchas, ni tiene estructura que soporte otro fracaso de este calado ni tampoco parece que le vaya a acompañar su amigo Mendes en una aventura así tal como está el ambiente por la ciudad. Lo que sí ha de saber es que es muy alto el riesgo de volver a hacer el ridículo y eso puede ser muy perjudicial para su inversión. Por muy 'Propietario Meriton' que sea, es difícil que se atreva con algo así aunque, como decíamos, ya es legendaria la frase de que con Peter Lim todo es posible.



La plantilla

El Valencia CF, eso sí, borró de su página web este lunes la plantilla de futbolistas que han defendido mejor o peor la camiseta en la temporada 2019/20. El domingo se acabó y con ella se va a cerrar una etapa, eso lo sabemos, aunque un gesto que tiene una interpretación tan evidente tampoco va a beneficiar la imagen del club. En lugar de enviar mensajes de este tipo, mejor les iría salir y explicar bien qué es lo que realmente quieren hacer.