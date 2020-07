Murthy y el silencio

En un discurso en el que no dice nada de lo que el valencianismo quiere quiere escuchar ni responde a nada de lo que los aficionados quieren saber, el presidente Anil Murthy abre el manual para explicar que, si no estás de acuerdo con la manera de actuar de tu jefe, tienes dos opciones: «la primera es adaptarte y seguir la línea de trabajo de tu jefe; la segunda opción es cambiar de jefe, lo que significa cambiar de trabajo, dimitir». Eso está claro, falta saber si su mensaje va hacia arriba o hacia abajo, es decir, si va para el propietario, su jefe, o para los empleados que tiene por debajo, de los que el presidente es obviamente jefe. De momento, él se ha adaptado.

Tampoco han fichado, que se sepa, al entrenador que ha de coger las riendas del equipo en unas circunstancias que no son las más propicias, por lo que cuanto antes se ponga manos a la obra será mucho mejor. Sí, es más importante acertar que tenerlo una semana antes o después, pero la demora ya empieza a mosquear y el silencio también.

Al menos han renovado a Hugo Guillamón, un chico que se lo ha ganado en el campo y nunca mejor dicho, porque es donde ha respondido y le ha hecho un servicio inestimable al club en un momento en que la confianza en él no era ciega. Cualquier otra decisión no se entendería, el Valencia necesita gente como esta, que además de estar preparada solo piensa en defender la camiseta de este club.