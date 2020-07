Ferran Torres se ha querido ir

El Valencia CF se equivocó con Ferran Torres y no va a recibir ni la mitad de lo que podía haber sacado por él de haberlo renovado en su momento, pero eso fue hace ya bastante tiempo y el club ya lo va a pagar bastante caro con esta operación en la que ha estado prácticamente a merced de la decisión del jugador y de las condiciones que puso el comprador. A partir de ahí, a lo largo del último año ha quedado bastante claro que el futbolista no solo se ha querido marchar sino que además ha querido hacerlo en las mejores condiciones para él, que no eran las mejores para el Valencia sino todo lo contrario.

No es una crítica, es información. Él se puso en el mercado y su nombre fue de club en club hasta encontrarse con el Manchester City, uno de los tres o cuatro clubes económicamente más poderosos del mundo. El Valencia CF ha tenido que hacer las cosas muy mal para no ser capaz de renovar a un chico de veinte años al que había criado en su cantera y por el que además había apostado mucho, lo lanzó a la élite cuando era casi un niño que, al contrario de lo que hemos visto, debería estar un poquito agradecido.

Pero no, entre este Valencia caótico en permanente conflicto y el presente y futuro que le habrá surrurrado al oído Pep Guardiola, ha optado por lo segundo. Entre ser el más rico de Foios y marcharse cono un señor para que se le recuerde por haber dejado el traspaso más importante en la historia del Valencia CF, el club de su vida y de su tierra, eligió lo primero. En todo este tiempo no se le ha escuchado una sola palabra ni se le ha visto un solo gesto de acercamiento, frialdad absoluta más allá de aquel día que después de hacer un gol en Mestalla se señaló de forma vehemente el escudo. A estas alturas el aficionado ya sabe el escaso valor que tienen esas fotos. Ninguno, aunque sea injusto meter a todos los futbolistas en el mismo saco.

Es lo que hay. Son solo cuatro palabras y bien cortitas, pero seguramente no habrá encontrado mejor argumento Anil Murthy para explicarle al jefe y máximo accionista qué es lo que ha ocurrido con Ferran Torres después de haber puesto patas arriba el club y el proyecto deportivo para apostar por la cantera y los jóvenes.