Los que no saben quién es Paco Camarasa SD

Apenas se habrá cruzado un par de veces con él, pero estoy bastante convencido de que Peter Lim ni siquiera sabe quién es Paco Camarasa. Por eso, más bien poco le habrá temblado el pulso para apuntar con el dedo hacia abajo cuando sus asesores de máxima confianza, en general los que le telegrafían todo desde aquí, le han dicho que es absolutamente necesario echarlo para que esto vuelva a funcionar. ¿Por qué? En este caso no será para ahorrarse su ficha ni por el Fair Play Financiero, sino más bien porque es amigo de Marcelino, lo que a los ojos de estos señores significa traición. Poco más o menos como en el caso del capitán Dani Parejo, la diferencia es que cuando se trata de futbolistas despedir es imposible, la cosa funciona de otra manera.

El valencianismo sí sabe quién es Paco Camarasa. Con todas sus virtudes y defectos, que seguramente los tiene, es un tipo de Rafelbunyol que creció y se hizo futbolista vistiendo desde niño la camiseta del Valencia CF, que llegó al primer equipo y logró triunfar, que lo dio todo en el campo mientras las lesiones se lo permitieron y que después tuvo la suerte de que el club le permitió seguir disfrutando del fútbol de otra manera, haciendo diferentes funciones, en los últimos años como delegado del primer equipo en el lugar que dejó Voro. Forma parte de esos símbolos que un club debe preservar a toda costa para unir generaciones, para demostrar respeto máximo hacia los que forjaron su historia, aunque es evidente que todo esto se ve con otros ojos desde la óptica de Singapur.

Seguramente ellos estarán a estas horas muy convencidos de lo que han hecho, en general creen que lo están haciendo casi todo bien, aunque la experiencia y los resultados dicen más bien lo contrario, casi todo lo que hacen a menudo les lleva al fracaso una vez tras otra. Pensarán que gente como Camarasa es tóxica y perjudicial para llevar adelante sus planes, pero por una vez podrían hacer una pausa, bajar la pelota y levantar la cabeza -como Parejo- para pensar qué es lo que en realidad consiguen con todo esto, qué beneficio les reporta a ellos y por descontado al Valencia CF echarse a todo el valencianismo encima.

Si algo han conseguido es que hoy, nos caiga mejor o peor, pensemos que es válido para lo que hace o no, todos seamos Camarasa. No es fácil poner a tantos de acuerdo, pero ellos lo consiguen casi a diario. Algún día ellos se irán, aunque no parece que vaya a ser pronto, pero los mitos estarán ahí para siempre. Así es como lo quiere la gente que siente el Valencia CF y así será.