No por ser la cantinela de todos los veranos aquello de que hay que dejar salia antes de entrar deja de ser importante. Hoy, en el escenario que nos queda con la pandemia y la mala clasificación del Valencia CF la última temporada, la Operación Salida es la madre de todas las batallas. Sacar futbolistas del club, los más caros que no siempre coinciden con los mejores, no es una opción, le va la vida en ello. La rebaja en los ingresos va a ser tal que el esfuerzo para adecuar el coste de la plantilla a los límites del fair play financiero de LaLiga será descomunal, lo condiciona todo. No es esto lo que prometía Meriton cuando llegó, pero es una situación que se viene dando desde 2014 en ciclos cortos de dos años.

La última salió bien, Mateu acertó con el entrenador y logró traerse una serie de jugadores que dieron buen resultado, la mayoría con el pago aplazado a un año vista o simplemente cedidos. Así llegaron los Kondogbia, Gabriel y Guedes para elevar el nivel competitivo de la plantilla y hacer realidad el objetivo de regresar a la Champions a el primer año de Marcelino. Veremos la dupla Murthy-Corona, de momento su gran apuesta es Javi Gracia pero ya arranca con desventaja. Al asturiano le aclararon el panorama bastante rápido, le quitaron del medio a los futbolistas que no debían estar en la pretemporada bajo ningún concepto, aunque fue a costa de 'palmar' lo que no estaba escrito. Diego Alves, Enzo Pérez... Sin olvidar lo de Negredo.



Parejo

No sé si en la situación actual sirve igual que entonces aquello de 'vale más perder que más perder', o esta vez el agujero es todavía más profundo que en 2017, pero habrá que aclararse. Si la decisión de sacar por ejemplo a Dani Parejo es como dicen firme y definitiva, si como explicaba el propio entrenador es un asunto que está manejando el club y él ni siquiera cuenta con tener al jugador, poco van a ganar por dilatar las cosas a la espera de que dentro de un mes aparezca un club que dé tres en vez de dos. O uno en lugar de ninguno. Aunque esto no es solo decisión del Valencia, también tiene mucho que decir el futbolista y por lo que sabemos tampoco vive estos últimos días de vacaciones bajo la presión de marcharse sí o sí, de estar obligado a salir cuanto antes. Al menos con el Villarreal las cosas van por otro camino, y mucho tendría que cambiar la cosa porque tiene toda la pinta de que ese va a ser al final el camino. Va a ser curioso ver a partir de la próxima semana trabajar a Gracia en la ciudad deportiva con Parejo, porque parece que la imagen se dará. Y para entonces el hasta ahora capitán ya no será capitán.