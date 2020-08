Otamendi, esto no es ninguna película

Está pasando de verdad, esto no es ninguna película. Ni de miedo ni de amor. Hace un año se planteó la posibilidad de que Nicolás Otamendi volviera al Valencia CF, así es como lo contamos en SUPER dejando claro desde el primer día que no iba a ser fácil que aquello saliera adelante. Y no salió. Entre las muchas dificultades que tenía esa operación, cuestiones de dinero y de su pasaporte fundamentalmente, apareció una más y fue la opinión contraria del entrenador, que era Marcelino. Le rompía el equilibrio, decía.

Ahora, la opción de traer al General vuelve a estar ahí, si no viene no podrán decir que la culpa es de Marcelino porque el asturiano ya no está, aunque el fichaje sigue siendo igual de complicado o incluso más. Las condiciones económicas para la salida del central son mejores, el Manchester City pide bastante menos que hace un año por él, pero la situación del Valencia CF es bastante peor. Sin los ingresos de la Liga de Campeones y con el obligado recorte en el coste de plantilla que le va a imponer LaLiga no es fácil encajar un fichaje como este, por mucho que ponga de su parte el jugador.

Hablando claro, la noticia sale ahora porque el City ya ha fichado el central que lleva dos años buscando y eso quiere decir que Otamendi puede empezar a hacer las maletas tranquilamente, pero en realidad si estamos hablando del Valencia CF no es por eso. Solo hay dos razones que invitan a pensar que el argentino puede algún día volver. Una es el empeño del máximo accionista, el señor Peter Lim, que debe tener remordimientos por haberlo vendido en 2015, en su mejor momento. Ganó mucho dinero, porque lo traspasó por 45 millones que representan el triple de lo que le había costado al Valencia, pero con la perspectiva que dan los años se podría decir que ese traspaso fue el principio del desastre que vino después.

La otra, la más importante y la más decisiva es que Nicolás Otamendi quiere volver al Valencia CF. De hecho, cuando se fue lo hizo con el corazón encogido, lógicamente feliz porque la oferta que le pusieron sobre la mesa los del City era imposible de rechazar, le solucionó la existencia tanto a él como a todos sus descendientes, pero triste porque aquí había encontrado un lugar que para él era ideal para vivir y disfrutar del fútbol. Evidentemente el argentino tiene ofertas, y más que va a tener ahora que se ha destapado todo, pero Nico Otamendi siempre va a esperar al Valencia CF mientras haya una pequeña posibilidad. Ni siquiera Pellegrini, que se lo llevó entonces a Manchester, parece capaz de convencerlo para que le vuelva a acompañar en el Betis. 'Ota' tiene claro lo que quiere, veremos si el Valencia lo tiene claro también.