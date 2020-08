Gracia en medio de la tormenta

Aislar al equipo de la que está cayendo es uno de los primeros retos de Javi Gracia como entrenador del Valencia CF. No es fácil porque la tormenta no está solo fuera, donde siguen las muestras de desacuerdo con la gestión de Meriton y eso desde luego no va a parar. También está ahí dentro, porque muchos de los futbolistas con los que el técnico tiene que contar o no para cada partido están con un pie fuera, o incluso los dos. En realidad, demasiados. Aunque tampoco es algo que no ocurra todos los veranos, es una incomodidad añadida sobre todo cuando los movimientos afectan a jugadores importantes.

Es el caso de Rodrigo, por mucho que para él no sea nueva ni mucho menos esta situación porque lleva prácticamente dos años siendo protagonista del mercado casi hasta el último día. En cualquier caso, el primer test de la pretemporada demuestra que el equipo está a lo que está y empieza a asimilar con muy buena predisposición las ideas de Gracia. Son buenas noticias para todos, para los que se manifiestan y también para los que no, para los que exigen a Peter Lim que se marche ya del Valecia CF y también para los que simplemente le piden que rectifique y haga las cosas con criterio, con mayor o menor confianza en que eso llegue a ocurrir algún día.

Pase lo que pase en la calle, en las redes sociales o en los juzgados, pase lo que pase en las semanas que restan para que se cierre el mercado y la plantilla quede configurada, el equipo tiene que ser sagrado para todos y tiene que funcionar. Son partidos diferentes y, aunque la derrota siempre ayuda a que todo explote antes, ese no es un buen camino. Cada paso adelante del equipo es una victoria para todo el valencianismo.



Detalles

Evidentemente es pronto para sacar conclusiones después de un primer partido contra el CD Castellón en el que, además, hay muchos jugadores que al final no van a estar y otros tantos que están por llegar. En cualquier caso, cuando se busca un cambio radical, siempre es una buena noticia que se empiecen a vislumbrar detalles interesantes desde el minuto uno. Y eso se vio en la ciudad deportiva, A estas alturas hay mucho trabajo por delante, muchas cosas a mejorar y algunas incógnitas a despejar, como quién va a coger la batuta del equipo que ha dejado después de tantos años Dani Parejo, o si el recambio de Ferran está o no en la cantera, pero esa marcha de más en cada una de las acciones es el primer paso para volver a un nivel de competitividad superior.