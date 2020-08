A ver si el Leeds United anuncia ya a Rodrigo

El Leeds United todavía no ha anunciado a través de sus medios el fichaje de Rodrigo Moreno a pesar de haber superado la revisión médica. No lo ha hecho porque, como decía el comunicado emitido por el Valencia CF cerca de la medianoche del martes, todo quedaba a expensa de esa revisión y de completar toda la documentación y demás formalidades. Una manera más o menos eufemística de decir que los ingreses han de presentar todas las garantías del pago. No va a haber problema, o no lo parece, pero mucha prisa tuvo el club de Mestalla en lanzar ese comunicado nocturno.

Lo importante, cuando esté todo OK, es cómo va a empezar a invertir el Valencia después de haberse quitado la mayoría de las nóminas más importantes. Y cuándo. De momento, porque había esa necesidad y porque además les ha dado la gana, lo único que han hecho es destruir, pero esto se tendrá que acabar en algún momento. No me atrevo a decir que Javi Gracia empieza a estar nervioso, para no traer al personal malos recuerdos del verano anterior, porque a estas alturas le falta casi todo lo fundamental y todavía se cierne sobra la cabeza de muchas de sus piezas la sombra de una posible salida si hay ofertas importantes.



Ofertas

Pues de momento no las hay, ni siquiera esa de Nuno por Thierry Correia de la que se hablaba mucho anoche en las redes. Tampoco por Maxi Gómez aunque, durante estas semanas en que el Valencia era a lo largo y ancho del continente ese club que lo vendía todo, no son pocos los clubes que han preguntado qué pasa. Tampoco muchos. El delantero, sin haber hecho una gran temporada, es ahora mismo el jugador de la plantilla con más valor en el mercado.



Ay, Zorío

No es la primera vez que lo escribo, genio y figura donde los haya. Solo él es capaz de enviar una nota de prensa diciendo que el Benfica se lleva el 25% del traspaso de Rodrigo y apoyarla además con una prueba documental del propio Benfica que dice todo lo contrario. Claro, hay que leerla, aunque esté en portugués. También lo he escrito ya, la marea, la de verdad, la auténtica, se puede acabar llevando por delante a Meriton, pero también a todos los aprovechados que pretenden vivir de ella.