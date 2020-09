Peter Lim y Javi Gracia, hagan sus apuestas

Paco López lleva dos años y medio en el banquillo del Levante UD y una de las apuestas mejor pagadas de este Derbi que abre además la temporada 20/21 sería acertar con cuántos entrenadores del Valencia CF se acabará haciendo la foto, de momento ya lleva tres sin contar a Voro, con el que no llegó a coincidir aunque fue por bien poco. No debe ser tan difícil ni tan sofisticado hacer las cosas bien cuando no hay que irse tan lejos para encontrar un entrenador que sabe, que vale, que entiende y que es capaz de desarrollar un trabajo a medio y largo plazo sean cuales sean las circunstancias, cuando las cosas salen mejor y cuando no, cuando hay fichajes y cuando no. Paco es de Silla, no sé si domina el inglés, pero salta a la vista que sí lo realmente importante en un equipo de fútbol. Trabaja con normalidad, con lógica, ayuda a dar estabilidad al club.



Le entendemos

No es una crítica en este caso para Javi Gracia por sus palabras y sus dardos hacia el presidente y la propiedad en materia de fichajes, en este caso de no fichajes, declaraciones que están más que justificadas porque la política deportiva del club durante el verano está siendo un auténtico desastre. El entrenador acaba de llegar y desde luego es el único que no tiene culpa alguna en el deterioro evidente que ha sufrido el club en este último año, desde que Lim decidió prescindir de Mateu y Marcelino. Está demostrando que sabe armar un equipo con lo que le han dado, o con lo que de momento no le han quitado, mientras el presidente, que es nuevo en estos menesteres aunque él tenga en tan alta estima su faceta como negociador, no ha sabido cerrar un solo fichaje, ni siquiera los que le han puesto en bandeja. A Gracia todos le entendemos, la mayoría le apoyamos y solo cabe esperar que se le apoye también si no gana el Derbi, o si pierde dos o tres partidos.



¿Se precipita?

Otra cosa sería analizar si se ha podido precipitar más o menos. Desde su posición de entrenador que apenas lleva dos meses en el Valencia CF y con tres semanas de mercado por delante, ¿ha hecho bien Javi Gracia en destaparse tan pronto? ¿Le vale la pena ser jaleado por la afición? ¿Se siente mejor? Las cartas están ya sobre la mesa, la presión está ahí en un momento en que no hay precisamente poca, han pasado casi 48 horas desde la polémica comparecencia del navarro y Peter Lim, al menos que se sepa, todavía no lo ha despedido. Esa sería otra de las apuestas que más triunfarían en los días que corren.