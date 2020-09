Que venga también Zaza

Por una vez y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con una decisión de Peter Lim, que no accedió al fichaje de Jeison Murillo porque no le parecía una petición lógica, aunque obviamente no es esa la única razón. En definitiva, traer un jugador al que el Valencia CF había fichado por 13 millones de euros y del que, solo un año después, le dijeron que había que sacar del equipo por diferentes razones que no voy a detallar por respeto al jugador. Si aplicara esa misma lógica a todo igual le iban mejor las cosas al máximo accionista, al menos en lo que respecta al fútbol, del resto de sus negocios no entiendo lo suficiente como para opinar aunque veo mucha gente sí lo hace.

Si, una vez que no está Marcelino, hablamos del regreso de Neto y también de la posibilidad de volver a traer a Murillo, el siguiente en la lista podría ser perfectamente Zaza. Entramos a partir de aquí en el terreno de la broma, aunque está claro que el Valencia CF no está para eso. Los días pasan y, aunque parece que se avanza, nada llega a concretarse en un refuerzo de verdad para el entrenador. Con esto y una baja más, que por si fuera poco es tan importante como la de Carlos Soler, nos metemos ya de lleno en la segunda jornada de LaLiga.

Ahora mismo todo el armazón del equipo que trata de reconstruir Javi Gracia pende de un hilo que se llama Geoffrey Kondogbia, no quiero ni pensar el panorama que se iba a presentar si el centroafricano llega a sufrir algún percance en los próximos días. El Valencia CF no puede ir así por LaLiga, tiene que poner una solución sobre la mesa por la vía rápida.

