Al Valencia CF le pilla el toro

Al Valencia CF le ha pillado el toro y lo peor es que ahí dentro, excepto el entrenador, todos parecen estar tan tranquilos. Primero con la lesión de Carlos Soler y el problema de Racic, ahora con la baja sobre todo de Paulista, el drama es para Javi Gracia y para todos los valencianistas que desean ver un equipo competitivo en todos los partidos.

El escenario económico es complicado para todos, al menos para la gran mayoría, pero lo del Valencia no tiene igual en el fútbol europeo. Ni un solo refuerzo cuando encaramos ya el tercer partido oficial después de haber sacado muchos jugadores y muy importantes. No era urgente traer un mediocentro hasta que las condiciones del fichaje no fueran las que quiere el Valencia, como tampoco parece haber prisa para traer ahora un central. Porque Gabriel acabó el partido de Vigo con problemas, de hecho forzó para jugar dadas las circunstancias, eso fue el sábado y ya estamos a miércoles sin que el club se haya decidido a mover ficha. Al contrario, lo que la pasada semana era «absoluta seguridad» de que el Valencia CF se iba a reforzar, según las palabras del doctor Zaragosí, Anil Murthy lo deja en su última intervención en un «espero que pronto, dentro de los condicionantes que tenemos como los límites del Fair Play Financiero, podamos reforzar el equipo». Por lo visto ya solo nos queda la esperanza.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.