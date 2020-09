Me gusta más el Javi Gracia constructivo

Como era de suponer, Javi Gracia espera casi con tanta expectación a Carlos Soler como a los fichajes y así lo revela con muchas de sus expresiones, sobre todo cuando trata de explicar que no todos los problemas que tiene el equipo tienen que ver ni tienen la solución en situaciones que se puedan dar en el mercado. Problemas que después del Derbi que abrió LaLiga eran unos pocos y ahora, solo dos semanas después, son muchos más. No haber podido trabajar con el '8' en toda la pretemporada ni alinearlo un solo minuto es algo con lo que no se contaba y una posibilidad en la que se no pensó cuando alguien creyó que fiarlo todo a los últimos días de mercado era la estrategia correcta para fichar bueno, bonito y barato. Veremos... De hecho, el papel de un futbolista de sus características en los planes del entrenador es importante para entender muchas cosas, como los diferentes sistemas de juego que pueda tener en la cabeza y sobre todo en lo que respecta al perfil de los futbolistas que le gustaría incorporar a Gracia. En la posibilidad de apostar por un centrocampista de un perfil pivote defensivo y renunciar a un sustituto de Parejo, un terreno el de los directores de orquesta en el que es complicado moverse y más a estas alturas porque hablamos de jugadores que los clubes no sueltan así como así, porque encontrar el recambio es caro y complicado. Para todos excepto para el Villarreal, por cierto, que se lo llevó gratis.



Luchador o víctima

A pesar del lógico enfado que lleva por los no refuerzos, de los dardos hacia los que manejan con torpeza las situaciones del mercado en el Valencia CF y de los síntomas preocupantes que mostró su equipo en el último partido, esto último quizá es lo peor porque el que estaba delante era el Huesca, también se ve a través de sus palabras un Javi Gracia crítico consigo mismo, en esta ocasión incluso más constructivo que otras. Sea cual sea el entorno, prefiero un entrenador luchador que un entrenador víctima. Es una buena noticia dejar el enfado y las críticas para los aficionados, que en realidad serán los engañados si al final no traen nada presentable en los próximos días y el equipo acaba siendo una castaña. Su trabajo es otro y a día de hoy la principal aportación que puede hacer el entrenador en una situación compleja es mejorar el rendimiento de los jugadores que tiene, hacer que el equipo gane más partidos, y después mejorar también a los que tengan que venir si es que vienen. Si antes del próximo día 5 vienen tres buenos futbolistas será una noticia y si tras ganar a la Real se hace lo propio con el Betis, pues más.

