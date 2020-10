Peter, suelta los duros

Así se lo decían a don Arturo Tuzón hace un montón de años y así, por supuesto sin ánimo alguno de establecer comparaciones, habrá que empezar a hacérselo ver al máximo accionista del Valencia CF. Igual en dos o tres días nos tapa la boca con algo importante pero a estas alturas, con un día menos de mercado, el Valencia CF da la impresión de no tener nada claro para reforzar el equipo.

Si, como parece, se les escapa el central de la Juventus, quedará más demostrado todavía que más allá de las posibilidades económicas el modus operandi no es el correcto ni la estrategia está a la altura de lo que ha de ser un club como este, incluso en crisis. No tiene ningún sentido esperar hasta el final en busca de oportunidades si después no hay posibilidad de competir para fichar a los jugadores que salen al mercado. Es ridículo llevar dos meses diciendo que hay un montón de jugadores deseando venir al Valencia. Después, por mucho que quieran venir, si es otro el que los paga mejor, pues adiós muy buenas.

Aquí no queda más que exigirle a Peter Lim que saque los euros porque sin fichajes el equipo lo va a pasar francamente mal, y después rezar para que, pocos o muchos, los gasten en algo que valga la pena. A medida que pasan las horas la presión sobre el mercado aumenta y las posibilidades de equivocarse también.