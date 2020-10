Y el Valencia hablando de vender

No deja de ser un síntoma de lo que está pasando el hecho de que lleguemos a las últimas 24 horas del mercado de fichajes y en el Valencia CF se esté hablando más de posibles salidas que de incorporar de una vez ese par de refuerzos que necesita Javi Gracia. Porque decimos que los necesita el entrenador pero en realidad no es así, Gracia es un empleado, o un funcionario según aquella errónea traducción de Anil Murthy, él está de paso y se quedará mucho tiempo o no en función de los resultados y de algunos detalles más. Al final trabajará con lo que le traigan, es lo que está haciendo y ya van cinco partidos oficiales, el problema es que no le han traído nada y ya no se sabe si espera algo o no.

Los fichajes no son para él, los refuerzos los necesita el Valencia CF, el equipo, la institución, el presidente y el máximo accionista para que su equipo pueda competir y generar buenos resultados, deportivos y económicos. Para dar la talla en los partidos y no hacer el ridículo ni andar dando tumbos por la clasificación. Si lo que vimos en el partido ante el Betis no ha servido para remover alguna conciencia, será porque en realidad ya no la hay.

El club lleva semanas buscando recortar todavía más el coste de la plantilla para no endeudarse más, se lo permita LaLiga o no. Veinte millones sería la cifra mágica para complacer a Gracia con algún veterano que aporte seguridad y experiencia, invertir en un futbolista joven y hasta permitirse algún que otro lujo. Pequeño, sí. Lo ha intentado con el holandés Cillessen, con Mangala, con Cheryshev, todo resta y especialmente en el caso del holandés, que es el más complicado por la naturaleza de esa operación que se hizo con el Barça. Venderá hasta a Mouctar Diakhaby si hoy se presenta un club con dinero y ganas, pero no creo que vayan a ser capaces de quitarle al entrenador a Kondogbia el último día y casi con alevosía y nocturnidad, sería absolutamente impresentable.

Una cosa es deshacerse de Diakhaby para fichar a Diogo Leite, operación en la que el Valencia CF saldría ganando y puede tener una lógica deportiva y económica, y otra muy distinta lo del 'pulpo-caimán'. A Kondogbia se le puede traspasar si llega una buena oferta por él, ni ha hecho méritos para ser intocable ni parece que en Meriton Hondings existe ese término, pero en mayo, en junio, en julio o en agosto, no en octubre cuando quedan pocas horas para cerrar el mercado y sin un plan para sustituir una pieza que en su día fue estratégica y recientemente se ha vuelto a hacer necesaria a fuerza de traspasos.