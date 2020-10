Lim bloquea el Valencia

El Valencia CF volvía a abrir anoche telediarios por el ridículo de este mercado de fichajes, informativos que no se verán en Singapur, donde por lo visto solo se lee el Batzine. Hasta Anil Murthy, que en un principio no quería gastar un euro de más, acabó empeñado en complacer con algún refuerzo por mínimo que fuera al entrenador, aunque solo fuera por un compromiso moral. Y no es hombre de sentimientos. No ha podido y quizá debería ser él, y no el entrenador, el que presentara la dimisión irrevocable este mismo martes a Joey Lim.

Aunque el fracaso es de Meriton como responsable y como máximo accionista de la sociedad, no por haber fracasado a la hora de cerrar algunos fichajes en estos últimos días, sino por no haber preparado el club y su estructura técnica para lo que venía, como sí han hecho muchos otros clubes. El Valencia de Lim ha llegado a esta situación de bloqueo por los graves errores que cometió sobre todo cuando tuvo mucho dinero para gastar, pero tampoco ha sabido cómo ni con quién atacar esta recesión del fútbol.

No sé si de verdad se ha planteado el entrenador abandonar el barco, espero que no, pero jodido desde luego está y no es para menos viendo la ineptitud con la que se mueve este club que seguramente admiraba desde la distancia y deseaba entrenar algún día. La realidad desde dentro habrá superado cualquier pesadilla, pero la oportunidad y el reto de triunfar, aunque con menos calidad de la que se supone al Valencia CF y unos objetivos que vamos a ver a dónde le llevan, la tiene igualmente.

