¿Lo está haciendo bien Gracia?

Sigo sin saber si Javi Gracia va a continuar o no en el Valencia CF, la cuerda está cada vez más tensa y veremos por dónde acaba de romperse, pero el que va a tener complicado salir airoso de esta es el presidente Anil Murthy. Este se supone que era su proyecto, Peter Lim ha vendido media plantilla y no le ha dejado fichar, pero sí le dejó hacer a la hora de elegir al entrenador con el resultado que estamos viendo: en apenas dos meses el técnico se quiere marchar. Lo normal es que lo acabe pagando con su cabeza, antes o después, una decisión que además sería ahora mismo muy celebrada por todo el valencianismo.



Para Anil Murthy

Aquí, si lo analizamos a fondo, hay palos para todos, pero como hoy es más popular dárselos al Valencia y además lo tienen bien merecido por la nefasta gestión deportiva entre muchas otras cosas, empezaremos pues por ahí. Con todo lo que llevamos vivido estos años, con la experiencia de Marcelino todavía reciente y una situación económica que no ha venido ni mucho menos de sorpresa, es absolutamente impresentable que un ejecutivo del Valencia CF no tuviera bien atado al contratar al entrenador que esto no iba a ocurrir ni en el peor de los escenarios. Quizá Javi Gracia haya sorprendido a propios y extraños con esta postura, pero a ellos no se la podía jugar. Sabían que el entrenador era la clave de todo y se tomaron su tiempo para elegir el candidato. No sé si hay un entrenador que encaje en el mundo Meriton, aunque estoy convencido de que sí aunque ni siquiera son capaces de encontrarlo, pero desde luego se equivocaron y no porque sea mal profesional.



Para Gracia

Y Javi Gracia, no es popular darle palos ahora, aunque lo suyo también se supone que está sometido a la crítica porque nadie es perfecto. Como decíamos, Peter Lim y Meriton no acaban de llegar al fútbol ni son unos desconocidos en el panorama europeo, por sus hechos durante estos seis años se les conoce ya en toda Europa y parte del mundo. Sabía perfectamente dónde se metía y las dificultades que se iba a encontrar. Le habrán engañado, pero no ha concedido el beneficio de la duda ni siquiera por una temporada, apenas ha resistido dos asaltos y sabe que si se va deja muy tocado el vestuario. Hay un contrato que afecta a las dos partes y, lo mismo que cuando a uno lo echan han de pagarle, él también tiene el deber de cumplirlo. ¿Qué pasa ahora con toda esta exposición pública si el Valencia decide aguantar y no le facilita la salida? Por encima de los papeles, le hace un flaco favor a Miguel Ángel Corona, que también se mojó por él cuando había al menos otros dos entrenadores que estaban locos por venir.