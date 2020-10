No podemos esperar a estas alturas que Anil Murthy con toda su guardia pretoriana llegada desde Singapur sean capaces de solucionar de una manera inteligente el 'marrón' de Kondogbia. Bastante han demostrado ya que ni saben ni dominan el lenguaje del fútbol, ni el de los aficionados ni tampoco el de los profesionales, como para acertar con un asunto que se les fue de las manos hace ya días y veremos cómo acaba. Le tocarán el bolsillo con una multa y poco más. No es la primera vez que en el Valencia CF ocurre un caso así, el de un futbolista que se quiere ir porque no le han cumplido determinada promesa y además hay otro equipo que le paga más, aunque nunca con ese descaro, falta de respeto y desprestigio hacia el club justo cuando está atravesando un momento delicado. Esto solo lo pueden solucionar el propio jugador, si se da cuenta de lo que ha hecho y es capaz de rectificar, y Javi Gracia... En este club, nadie más.

La mala leche de Kondogbia solo es comparable en este caso a la posición del Atlético de Madrid, vergonzosa, prepotente y desde luego denunciable. Una situación muy desagradable y que puede perjudicar mucho sobre todo a los clubes menos fuertes que las autoridades del fútbol podrían evitar si quisieran, sin ir más lejos prohibiendo el pago de las cláusulas de rescisión en los últimos días de mercado.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.