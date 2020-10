¿Quién le dice a Gracia que juegue Kang In?

Todavía no se ha resuelto el tema Kondogbia y ya tiene el Valencia CF otro incendio en fase de propagación. No es ninguna broma, comparado con las consecuencias que puede tener la bomba Kang In, lo del francés o centroafricano no llega ni a fuegos de artificio. El coreano en este club es siempre material sensible, a nadie escapa que es el ojito derecho del máximo accionista, aunque con el tiempo es algo que le puede acabar perjudicando más que otra cosa.

El chico, al menos, no nos está hablando de dinero, cosa que en este mundo el fútbol ya es de agradecer, sino de jugar, tener minutos, sentirse importante en un equipo. Solo por eso hay que respetar su decisión de no renovar, estemos de acuerdo o no, aunque lo que hay que buscar es una solución para que Kang In no se quiera marchar del Valencia.

Vamos a ver cómo le roza todo esto a Javi Gracia, pues lo que ha ocurrido en el pasado con el coreano ya lo sabemos, lo suyo tuvo que ver hasta con el despido de Marcelino, pero el que no lo está poniendo ahora es él. Y él, además, también se ha querido ir. ¿Le va a insinuar Joey Lim que debe poner más a Kang In para que esté más feliz y renueve su contrato? ¿Son capaces de echar al entrenador después de no haberlo dejado marcharse? ¿Tiene el Valencia algún otro argumento para convencer al jugador? Lim (Peter) nunca ha querido venderlo, veremos que dice ahora que lo ha vendido casi todo.