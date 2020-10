Kondogbia perdió la razón

Kondogbia era jaleado en las redes hace un par de semanas por publicar un mensaje en Instagram, en realidad porque en ese mensaje decía que Anil Murthy le ha engañado. Podremos debatir si tiene razón o no, si un jugador que se considera profesional ha de actuar así o no. En su caso, si tenía razón ya hace días que la perdió. Verdad o mentira, desde entonces sigue sin entrenar y sin jugar con el Valencia CF en un momento difícil. No sé si alguien se traga lo de la lesión pero la realidad es que la gente, superada la euforia, ya le está cogiendo la matrícula. Kondogbia tendrá una oferta del Atlético, seguramente ya no le motiva este Valencia por razones que se pueden hasta entender, pero sería bueno recordarle que tiene un contrato, que es el que él quiso firmar.

Es posible que el presidente del Valencia le haya engañado, que haya hecho lo propio con el entrenador, pero si un jugador no hace todo lo posible por estar cada partido en el once titular y ayudar a su equipo, no está engañando a uno ni a dos, sino a muchos valencianistas. Por eso muchos de sus fans ya se han borrado y por eso, pase lo que pase, sus días en el Valencia CF están contados. No sé qué hará si de aquí al día 5 el club no traga con que se vaya al Atlético, como parece, lo primero, llamar a su representante para que le busque equipo para enero, pero esta vez con una oferta de verdad.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.