"No voy a jugar más». Es la frase que todavía retumba en las paredes de la ciudad deportiva y que ha sido definitiva para que el Valencia CF se la tenga que envainar, doblar la rodilla ante la presión de Geoffrey Kondogbia y desprenderse de un jugador más casi un mes después de que se cerrase el mercado de fichajes. Si Anil Murthy engañó a Kondogbia o Kondogbia ha engañado al Valencia, tanto da, porque al final los únicos engañados son una vez más los aficionados, que ven como su equipo se debilita con una nueva salida que además no se va a cubrir, ahora no y veremos qué pasa en el mercado de enero. Y luego está la imagen, la de un equipo en lugar de reforzarse lo que hace es reforzar a un equipo que hasta hace poco se consideraba rival por las posiciones de Champions.

Nunca se tenía que haber llegado a este extremo, el de tener que deshacerse de un jugador después de haberlo convertido en uno de los capitanes cuando el equipo más necesita de todos, debilitado, con tres derrotas seguidas en la clasificación y un panorama que se puede complicar mucho si no hay una reacción en los próximos partidos, empezando por el del Getafe. Llevamos muchos meses informando de la situación de Kondogbia, cuyo contrato se diseñó cuando decidieron ficharlo del Inter para que este verano se tomara una decisión importante: renovar o vender. No se había ganado con su rendimiento de estos dos últimos años la renovación, por lo tanto, y dada la necesidad que había y hay en el club después de quedarse fuera de Europa, debió ser uno de los primeros en colocar este verano para buscar de inmediato un recambio. Pero no ahora, cuando supone un desgaste innecesario -uno más- y constatar que Meriton ha vuelto a incumplir el compromiso de no dejarlo salir por debajo de su cláusula. No sé cómo se lo habrán explicado a Gracia...

Una vez llegados a este punto, el Valencia CF ya no se podía quedar con un jugador que tiene además ese historial, porque no es la primera vez ni seguramente será la última en que se planta para forzar su salida. Lo hizo en el Mónaco y también en el Inter para marcharse al Valencia, precedentes que advierten que el jugador no va de broma cuando se planta y decide que se va. Era perder un jugador a cambio de un dinero, al que desde luego no hace ascos Meriton, o quedarse con una bomba en el vestuario. Se irá al Atlético, que también ha jugado sucio, cuando supere la revisión médica, porque es de esperar que esas molestias en el talón por las que se ha perdido los últimos dos partidos no serán tan graves como para que lo devuelvan.