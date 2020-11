Lim no vende... y Ferran

El problema de Meriton, de Peter Lim y de Anil Murthy no es haber vendido un montón de futbolistas para no fichar después a ninguno. Ahí está el apretón de Tebas para contener el gasto y rebajar de manera drástica los costes de plantilla para la mayoría de los clubes, datos objetivos que ofrece LaLiga y que explican muchas de las cosas que están pasando y pasarán. Y los argumentos del presidente para justificar por qué en el Valencia CF se han tomado determinadas decisiones, vender para cumplir con todos los compromisos y apostar de verdad por la Academia, que en las circunstancias que tenemos se pueden llegar a entender. El problema ha sido, es y por lo visto será su incapacidad para conectar y empatizar con el valencianismo. Dicen y es así que Peter Lim no va a vender el club, por tanto nos queda mucho para aguantarnos, así que mientras sería importante que en la medida de lo posible hagan un esfuerzo por ser más sensibles a la opinión del aficionado. Algo que no se entiende porque no cuesta dinero, aunque por eso mismo tampoco se puede comprar.

Ferran, hoy héroe de España, es uno de los daños colaterales. De todos los futbolistas que han salido es el único que el Valencia CF no quería vender, pero fue el primero en marcharse dejando además un dinero que apenas tres meses después resulta ya irrisorio.

