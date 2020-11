Si Javi Gracia no lo sabe...

Hablábamos por primera vez de Europa esta temporada y la realidad es que el Valencia CF habría escalado hasta el quinto puesto con esta victoria que se le fue en el primer cuarto, ese lapsus en el que no concedió un gol esta vez, sino dos. Es, lo de la clasificación, lo menos grave de todo lo que ocurrió en Vitoria, donde volvió a aparecer durante demasiados minutos ese Valencia que no queremos y que debió quedar enterrado la noche del Real Madrid.

Por mucho que después le diera la vuelta y hasta perdonara la vida de manera lamentable al Alavés, que lo hizo, eso no hace más que echar más leña al fuego. Así va a ser complicado encontrar una racha positiva, la continuidad, la confianza y todas esas cosas que van haciendo fuerte a un equipo que viene del sufrimiento.

Y lo peor es que esto tiene pinta de que no va a cambiar fácilmente, ya dijo Javi Gracia que no tenía una explicación para lo que le ocurre al equipo cuando sale a disputar los partidos, lo que sin duda complica bastante encontrar una solución. Pues si él no lo sabe...

La otra mala noticia es Gayà, que en esa carrera para defender un balón ya en minutos de añadido se pudo lesionar. La buena, que lo de Guedes con Gracia tiene solución, no es un caso perdido pese a que ahora mismo es algo así como el jugador número 15, y eso que no le han traído refuerzos. Es un lujo que este equipo no se puede permitir, a las pruebas me remito.