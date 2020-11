Que no sea Carlos Soler

Uno de los problemas de no haber reforzado la plantilla es precisamente este, que en cualquier momento el Covid-19 puede volver a hacer estragos en cualquier equipo. El Valencia CF, con la excepción del problema que tuvo Carlos Soler durante buena parte del verano, se estaba escapando. Sin ir más lejos, el Real Madrid visitó Mestalla días atrás con tres bajas importantes por coronavirus, Militao, Casemiro y Hazard. El Atlético puede venir también con ausencias, lo del Granada está siendo un drama. Ahora se puede decir que hasta habrá tenido suerte si todo lo que ha pasado recientemente se salda con un solo positivo, como anuncia el comunicado. Lo que ha pasado son dos semanas de compromisos internacionales en las que el virus ha hecho estragos, incluso en selecciones que tenían presencia de valencianistas, a lo que se suma el suceso de Vitoria con Manu García.

La plantilla que tiene Javi Gracia está tan cogida con pinzas que un par de bajas en determinadas posiciones pueden ser letales en cualquier momento para la marcha del equipo, y esto no es nada que se pueda considerar excepcional. Lo que le ha ocurrido al Valencia, tener un positivo aislado y en cuarentena, es lo más normal que le puede pasar a cualquier equipo. Por muy estricto que sea el protocolo de LaLiga, nada es perfecto ni existe burbuja que pueda aislar con plena garantía, el contagio puede aparecer en cualquier momento. Ojalá no haya más y, sobre todo, mejor que no sea otra vez Carlos Soler. Sería muy heavy.

