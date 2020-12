Anil reinventa el fútbol

Dice Anil Murthy que las preocupaciones de Meriton son a largo plazo, qué equipo y qué objetivos tendrá el Valencia CF dentro de cinco o de diez años. Incluso se aventura y apuesta a que dentro de diez años este equipo ganará LaLiga y lo hará al menos con siete jugadores de la casa. Olvidan sistemáticamente que esto es fútbol y en el fútbol los errores de hoy se pagan muy caros mañana. Tal como está montado el negocio para la mayoría de los clubes, un año sin Champions obliga casi a empezar de cero, un año en segunda división haría saltar por los aires todos los planes. Y no parece que vaya a ser precisamente el actual presidente del Valencia CF el que reinvente el fútbol, ni siquiera como negocio, pues como dice, Meriton no ha conseguido beneficios en los seis años que lleva aquí.

Toda la teoría, casi dogma, en que se basa el discurso tiene en parte sentido, hay maneras de competir con otras armas, aunque tampoco es nada que hayan inventado ellos, lo viene haciendo el Valencia cíclicamente desde hace mucho. No le tendremos muy en cuenta eso de que no ha vendido a los mejores jugadores, en definitiva es lo que tiene que decir públicamente un presidente, que los que se ha quedado son los mejores. Sabe, por cierto, que ganará la Liga en diez años, pero no nos dice nada del estadio. No le preguntaron por eso.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.