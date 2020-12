Se agradece a estas alturas la energía de Carolina Marín y de todas las mujeres que han participado en la tercera edición de Campeonas. Y una revelación de Yolanda Folguera, secretaria y portavoz de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana: en esta temporada del Covid, de miedos, precauciones y restricciones, se han disparado las fichas en nuestro fútbol femenino. Así son ellas, nuestras Campeonas, y así lo mostramos cada año en este evento singular que sobrevive a la pandemia y a todo lo que se le ponga por delante, que no es poco. Sin público debido a la situación pero con el trabajo y la ilusión de dos equipos trabajando por un mismo objetivo, SUPER y Levante TV, cuya pantalla fue esta vez nuestro escenario.

Cada año hay conjura de Campeonas y no sé si habrá conjura por la Copa que arranca hoy para el Valencia CF y la mayoría de los equipos. Tampoco si está en los pensamientos del presidente o si Joey Lim sabe lo que es y lo que significa para el valencianismo. Tampoco se puede encontrar alguna razón de peso ahora mismo que justifique no competir de entrada por esta competición de la que, paradójicamente, el Valencia CF sigue siendo campeón cuando han pasado casi 19 meses desde la final de Sevilla. Parece que fue hace un siglo y no han pasado ni dos años desde que el Valencia volvió a ser campeón, lo que demuestra una vez más que es mucho más fácil destruir que construir. ¿Y por qué será ese empeño por destruir? Son los misterios de la vida.



