¿Apoyar? Murthy y Lim, apoyad vosotros

El presidente Anil Murthy anunciaba días atrás a bombo y platillo la reunión que mantuvo con el entrenador para transmitirle su apoyo tras la derrota con el Sevilla en Mestalla. Dijo después que ahora más que nunca es el momento de dar todo nuestro apoyo a este equipo que está «luchando y está peleando para dar otra vez mucha alegría para todos los aficionados». Y es verdad, los jugadores quieren y lo están dando todo, pero no hay mucha más cera de la que arde. Por eso, en realidad es él quien debe aplicarse el cuento más que nadie, él y el máximo accionista, porque ahora mismo no hay otra manera de apoyar al equipo más efectiva que darle a Javi Gracia los refuerzos que necesita para competir.

Ni siquiera los aficionados pueden apoyar al equipo en Mestalla, son ellos, el presidente y Peter Lim, los que tienen la responsabilidad de dar al entrenador las herramientas para mejorar los números de punto por partido, que son de descenso. Los que tienen que hacer posibles esas alegrías que de momento no vemos. Apoyar. El equipo está al límite y no son días de palmaditas en la espalda ni de ratificar a nadie, sino de fichar y de fichar bien, ahora que ya tienen claro lo que se están jugando de aquí a final de temporada. En menos de una semana se abre el mercado de invierno y no es cuestión de andarse con tonterías, la clasificación lo dice todo.



Manolo Llorente

No es ninguna sorpresa la irrupción del expresidente Manuel Llorente porque lleva ya semanas que se le ve con ganas,y además lo habíamos notado muy suave con la gestión, pero sí es una noticia de gran alcance en estos momentos para el Valencia CF el hecho de que, además de dar entrevistas y opinar sobre lo que está pasando, esté buscando la manera de comunicarse directamente con el propietario. ¿Ganas de qué? Esa se podría decir que es la gran pregunta, que empieza a despejarse con esas llamadas que hemos descubierto. Si su intención es mantener una reunión con Peter Lim parece bastante claro qué es lo que quiere, falta saber con la máxima exactitud posible qué es lo que tiene.

Él, respecto a los movimientos de oposición a Meriton que han surgido en los últimos meses, ha sido bastante claro al manifestar que para ir de cara a Lim uno no se puede andar con rodeos, es necesario tener intención y sobre todo posibilidad de comprar las acciones de una manera u otra. Después, yo añadiría que ha de tener un proyecto y soluciones claras para los problemas que tiene la sociedad. Otros defectos tendrá Llorente, pero nunca se mueve en balde y siempre se ha llevado bien con los bancos, así que atentos.