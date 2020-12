El runrún de la venta del Valencia CF

Tardó apenas unas horas el Valencia CF en cortar los rumores que empezaban a circular en el entorno y sobre todo en las redes sociales con la noticia del interés de Manolo Llorente, que como ya hemos informado ha estado haciendo llamadas para intentar llegar hasta Peter Lim sin que se sepa de momento mucho más de sus intenciones. Lo podrá negar, pero las palabras son palabras y los hechos son hechos. A mí, por cierto, ayer no me lo negó, cosa que valoro positivamente porque la información es cierta al cien por cien y ambos lo sabemos.

Pero vamos a lo del Valencia CF porque, por mucho que se empeñen, hagan comunicados, pongan aquello de 'propietario Meriton' y lo repita una y otra vez Anil Murthy en sus discursos, el runrún de la posible venta del club va a estar ahí mientras no aparezca de alguna manera el máximo accionista y explique con sus propias palabras cual es su plan, por qué no se plantea vender la sociedad que tantos dolores de cabeza le trae en los últimos tiempos y cuales son sus intenciones de cara al futuro más o menos inmediato. Ya sabemos que Lim no es de hablar, al menos en público, pero si lo hizo una vez, fue también por Navidad y de eso han pasado ya algunos años, puede volver a hacerlo.



Momento idóneo

El momento, la crisis que atraviesa el club con las dos pandemias que decía Javier Tebas y también deportivamente, es idónea para que el máximo responsable aparezca de una vez y dé la cara, sería un buen detalle por su parte aunque a estas alturas tengo medianamente claro que ni siquiera se lo va a plantear. Tampoco veo en qué le pueden perjudicar a él los rumores sobre una posible venta o el deseo de determinadas personas por intentar comprar. O lo que sea.



Gracia y Mestalla

Dice Javi Gracia que uno de sus deseos para 2021 sería conocer Mestalla con público en los partidos animando al equipo, porque de momento solo ha vivido el viejo coliseo vacío o como visitante. Es un deseo que comparten miles de valencianistas por muchas razones, por el ritual de tantos años que se transmite de padres a hijos, por sentirse parte de esta historia, por animar y también para cantarle las cuarenta a los del palco. Necesitan los ingresos por abonos y entradas con urgencia pero, mientras, de la que se están librando. Y nuestro mejor deseo es que el Valencia de Gracia empiece a ganar partidos, porque a este ritmo el equipo va a necesitar y mucho el respaldo de sus aficionados. Hacía tiempo que los números del equipo especialmente en casa no eran tan malos.