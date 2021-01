Dos victorias desde la llamadita a Singapur

No hizo falta que se alinearan todos los astros para que el Valencia CF volviera a ganar un partido, bastó con que Javi Gracia alineara bien a los jugadores y estos demostraran sobre el campo que son mejores que los del Valladolid, cosas que no han ocurrido otras veces y por eso está el equipo donde está. Y no es que el Valencia CF ganara el partido sino que pudo hacerlo con mucha más comodidad, hasta el punto de que habría sido muy grave que en esos instantes finales hubiera marcado el Valladolid como lo hizo semanas atrás el Granada. Fue muy superior en la primera mitad y en la segunda hizo un gol en ese disparo de Soler que se zampó el portero, cuando pudieron haber sido tres. Si por alguna de aquellas un partido como este se te escapa, apaga y vámonos.

Aunque sea Copa y Liga, Yeclano y Valladolid, es la primera vez en toda la temporada que el equipo de Javi Gracia gana dos partidos seguidos. No es para ponerse a dar palmas porque el equipo ha caído tan abajo que esto no se arregla con tres puntos, pero es lo que necesitaba el equipo, ver que el trabajo se traduce en resultados y que hay equipos a los que se puede ganar, aunque todos hayamos llegado a dudarlo y ellos al final también. Dos victorias desde la llamada a Singapur. Es una de las cosas que tiene el Valencia CF a favor para superar este trance, los jugadores, en particular los capitanes, demuestran tener bastante más idea de esto y más compromiso que el presidente Anil Murthy. Una suerte.