El equipo que no le ganaba a nadie

Nada de lo que podamos decir tendrá credibilidad si el jueves el Valencia CF no es capaz de ganarle a Osasuna en Mestalla, pero eso será dentro de unos días. Hoy se puede decir que este equipo ha ganado su tercer partido seguido y eso es mucho decir cuando hace dos semanas lo que estábamos diciendo es que este equipo no le ganaba a nadie. Y tan verdad era una cosa como la otra. Los rivales importan pero la importancia, y valga la redundancia, es relativa. De hecho, entre los pocos partidos que había ganado el Valencia de Javi Gracia se podía contar el de la Real Sociedad y el del Real Madrid, que son de los mejores. En cambio, no había podido con Huesca, Celta, Eibar, Cádiz y, como colofón, el Terrassa, para el que necesitó una prórroga y gracias.

Ganó en Alcorcón sin pasar prácticamente ningún apuro, con un Racic tremendo sobre el hielo de Las Rozas y una buena aportación de los más jóvenes, en especial Koba. Después de las tres victorias se puede decir que el equipo tiene el caldo de cultivo que necesitaba para empezar a creer y a crecer, un escenario impensable hace muy poco, los jugadores quieren más y el entrenador se lo tiene que montar para que todo esto no se quede en nada. Esta corriente no se puede desaprovechar porque puede que no haya otra. Estamos en el momento clave de una temporada que puede ser catastrófica o no, y en una semana muy importante, primero Osasuna y después el Wanda. Lo que ha unido la Copa, que no lo separe la Liga.